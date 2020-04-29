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Dünya, Libya

Hafter milisleri Trablus'ta askeri sağlık kurumuna roketli saldırı düzenledi

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus’taki askeri sağlık kurumuna roketlerle düzenlediği saldırıda 1 sağlık çalışanı öldü, 6 görevli yaralandı.

Aydoğan Kalabalık   | 29.04.2020
Hafter milisleri Trablus'ta askeri sağlık kurumuna roketli saldırı düzenledi

İstanbul

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus’taki askeri sağlık kurumuna roketlerle düzenlediği saldırıda 1 sağlık çalışanı öldü, 6 görevli yaralandı.

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Bakanlığına bağlı Askeri Sağlık Kurumu’na düzenledikleri roketli saldırıda 1 çalışanlarının hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 6 sağlık çalışanının yaralandığını ifade eden Haşimi, kurumda büyük çapta maddi zarar meydana geldiğini belirtti.

Hafter milisleri dün başkent Trablus’un havaalanı yolu bölgesindeki sahra hastanesine 6 roket saldırısı düzenlemiş ve saldırı sonucunda hastane ile ambulanslar ağır hasar almıştı.

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