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Dünya, Libya

Hafter milisleri, Trablus’un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı vurdu

Libya'da Hafter milisleri, başkent Trablus’un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı, uçuşlar durduruldu.

Enes Canlı   | 07.02.2020
Hafter milisleri, Trablus’un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı vurdu

Trablus

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı, uçuşlar askıya alındı.

BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı’nı füzelerle vurdu. 

Havalimanındaki uçuşlar geçici süre için durduruldu.

Hafter milisleri, daha önce Mitiga Havalimanı’nı defalarca hedef almış ve başkentin dünyaya açılan tek kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.

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