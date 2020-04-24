Hafter milisleri ramazanın ilk gününde Trablus’ta sivilleri vurdu

İstanbul
Hafter milislerinin ramazanın ilk gününde Libya'nın başkenti Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.
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