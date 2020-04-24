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Dünya, Libya

Hafter milisleri ramazanın ilk gününde Trablus’ta sivilleri vurdu

Hafter milislerinin ramazanın ilk gününde Libya'nın başkenti Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Aydoğan Kalabalık   | 24.04.2020
Hafter milisleri ramazanın ilk gününde Trablus’ta sivilleri vurdu

İstanbul

Hafter milislerinin ramazanın ilk gününde Libya'nın başkenti Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

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