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Dünya, Libya

Hafter kontrolündeki Ras Lanuf Limanı'na büyük savaş gemisi yanaştı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki Ras Lanuf Limanı'na büyük bir savaş gemisinin yanaştığı bildirildi.

Hacer Başer   | 09.09.2020
Hafter kontrolündeki Ras Lanuf Limanı'na büyük savaş gemisi yanaştı

İstanbul

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan yazılı açıklamada, "Büyük bir savaş gemisi cumartesi günü Ras Lanuf Limanı'na yanaştı. Şu ana kadar da limanı terk etmedi." ifadeleri kullanıldı.

"Tesisin korunması için tüm askeri unsurlardan temizlemesi gerekiyor"

Limanda son günlerde bazı ihlallerin gerçekleştiği, son olarak hafta sonu canlı mühimmat kullanıldığı aktarılan açıklamada, tesisin; çalışanları, güvenliği ve altyapısının korunması için tüm askeri unsurlardan temizlenmesi gerektiği kaydedildi.

Petrol Kurumu 5 Eylül Cuma günü de Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları adlı grubun Ras Lanuf Limanı'na yanaşmakta olan bir gemiye mermi ve RPG roketatarlarıyla saldırdığını açıklamıştı.

Hafter siyasi koz olarak kullanmak için liman ve tesisleri kapalı tutuyor

Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18 Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyor.

Ülkede petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumu, liman ve petrol sahalarının kapalı kalmasının ülkeye verdiği 208 günlük zararın 8 milyar 221 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.

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