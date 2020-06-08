Euro
7.66
Dolar
6.78
BIST 100
110,612.10
Altın
1,692.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Hafter’in Sözcüsü Mismari: Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’in Sözcüsü Mismari, Libya ordusunun Terhune kentini silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadığını öne sürerek, bazı ülkelerin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Aydoğan Kalabalık   | 08.06.2020
Hafter’in Sözcüsü Mismari: Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı Libya ordusu, Terhune vilayet merkezini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurmuştu. (05.06.2020)

Trablus

Suudi Arabistan’ın Hades televizyon kanalına konuşan Halife Hafter’in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, "Libya hükümeti Terhune'yi silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadı. Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullandı.

"Bu ülkeler 60’ıncı kilometrede ilerlemenin durdurulacağı konusunda kendisini garantör olarak görüyordu." diyen Mismari, bundan sonra 5+5 formatındaki müzakerelerin başlayacağının hesap edildiğini belirtti.

Mismari, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi ve farklı silahların sahada kullanılmasının ardından Hafter güçlerinin strateji değişikliğine gittiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonu başlatan Libya ordusu, Vatiyye Askeri Hava Üssü’nün ardından geçen çarşamba başkent Trablus’un bütün idari sınırlarında kontrolü sağlamıştı.

Geçen cuma günü Terhune kentini ele geçiren Libya ordusu cumartesi günü, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski Pakistan Başbakanı Abbasi de Kovid-19'a yakalandı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 90 bini geçti
Yeni Zelanda’da Kovid-19 vakası kalmadı
Çin'de 4, Güney Kore'de 38 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Kanada'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 859'a yükseldi

Benzer haberler

Hafter’in Sözcüsü Mismari: Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı

Hafter’in Sözcüsü Mismari: Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı

Libya ordusu Sirte'nin güneyinde iki bölgeyi ele geçirdi

BM'den Libya'da yağmalamalara karşı uyarı

Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şartı

Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şartı
Libya'da yakalanan Rus ajanların faaliyet ve hedefleri duyuruldu

Libya'da yakalanan Rus ajanların faaliyet ve hedefleri duyuruldu
BAE'li siyaset bilimcinin Mısır'ı Libya'ya müdahale için kışkırtan paylaşımına tepki

BAE'li siyaset bilimcinin Mısır'ı Libya'ya müdahale için kışkırtan paylaşımına tepki