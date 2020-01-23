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Dünya

Hafter güçlerinin tehdidinin ardından Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Hafter'e bağlı güçlerin, başkent Trablus ve çevresini "uçuşa yasak bölge" ilan etmesinin ardından Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

Gülşen Topçu   | 23.01.2020
Hafter güçlerinin tehdidinin ardından Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Trablus

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin, başkent Trablus ve çevresini "uçuşa yasak bölge" ilan ederek bölgeye yaklaşan sivil uçakları vurma tehdidinde bulunmasının ardından Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

Mitiga Havalimanı İdaresi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, havalimanındaki uçuşların bir sonraki emre kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, seferlerin bugünden itibaren Misrata Havalimanı'na kaydırılacağı kaydedildi.

Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan basın toplantısında, başkentin 120 kilometre güneyindeki Giryan kentinden, 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve başkentte Mitiga Havalimanı'nın da içinde yer aldığı Trablus sahiline kadar uzanan alanı, uçuşa yasak bölge ilan ettiklerini duyurmuştu.

Mismari, başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı dahil bu bölge içindeki tüm sivil ve askeri uçakları "meşru hedef" sayacaklarını belirtmişti.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise dün Hafter milislerinin Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı 6 Grad füzesiyle vurduğunu açıklamıştı.


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