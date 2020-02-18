Euro
6.57
Dolar
6.07
BIST 100
119,682.00
Altın
1,587.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenliyor Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı
logo
Dünya, Libya

Hafter güçlerinin hedef aldığı Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'da, Halife Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği roket saldırısı nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başladı.

Aydoğan Kalabalık   | 18.02.2020
Hafter güçlerinin hedef aldığı Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Trablus

Libya'nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'da, Halife Hafter'e bağlı milislerin dün akşam düzenlediği roket saldırısı nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başladı.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki Mitiga Havalimanı idaresinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin dün düzenlediği roket saldırısı nedeniyle durdurulan hava trafiğinin normale döndüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonrası ilk uçuşun Libya hava yolu şirketi Libyan Wings'e ait yolcu uçağı tarafından Tunus'un Kartaca Havalimanı'na yapıldığı aktarıldı.

Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'da, son 11 günde Hafter milislerinin roket saldırıları nedeniyle uçuşlar kısa aralıklarla iki defa durdurulmuş ve saatler sonra havalimanı tekrar açılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor
'Batı' varoluşunu Münih’te tartıştı
Brezilya dış politikası Trump'a odaklı
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları

Benzer haberler

Hafter güçlerinin hedef aldığı Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Hafter güçlerinin hedef aldığı Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

UMH Başbakanı Serrac: Biz barış savunucularıyız istikrarı sağlamaya çalışıyoruz

BM Libya İnsani Yardım Koordinatörü El Hillo: Libya'da 150 bin ila 200 bin ton denetimsiz silah var

Libyalılar devrimin 9'uncu yılını Türk bayraklarıyla kutladı

Libyalılar devrimin 9'uncu yılını Türk bayraklarıyla kutladı
Hafter'in saldırısı nedeniyle Trablus'un tek sivil havalimanında uçuşlar durduruldu

Hafter'in saldırısı nedeniyle Trablus'un tek sivil havalimanında uçuşlar durduruldu
AB'den Akdeniz'de yeni operasyon kararı

AB'den Akdeniz'de yeni operasyon kararı