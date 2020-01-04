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Dünya

Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna saldırı: 28 ölü, 18 yaralı

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı yabancı savaş uçaklarının, askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Enes Canlı   | 04.01.2020
Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna saldırı: 28 ölü, 18 yaralı

Trablus

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okula düzenlediği hava saldırısında 28 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Libya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının askeri okul öğrencilerinin kaldığı yurdu hedef aldığını söyledi. 

Ölü ve yaralı sayısının artma ihtimalinden endişe ediliyor.

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