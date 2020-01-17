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Dünya, Libya

Hafter’den Putin'e 'Rusya’ya gelmeye hazırım' mektubu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediği bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 17.01.2020
Hafter’den Putin'e 'Rusya’ya gelmeye hazırım' mektubu

Moskova

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediği bildirildi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Hafter’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup gönderdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, mektupta, “Libya’da barışın sağlanmasına yönelik Moskova’da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz. Başlayan müzakere sürecine devam etmek üzere davetinizi kabul ederek Rusya’yı ziyaret etmeye hazırız.” ifadelerine yer verildi.

Hafter, hafta başında Türkiye ve Rusya'nın gözetiminde Moskova'da yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Rusya'yı terk etmişti.

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