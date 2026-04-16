Haaretz: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in saldırıları nedeniyle Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

Lübnanlı bir kaynak, İsrail merkezli Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, Avn’ın, İsrail'in saldırıları devam ederken ve görüşmenin kapsamı belirsizliğini korurken, devlet başkanlarının doğrudan bir görüşme gerçekleştirmesine yönelik Lübnan'daki yaygın muhalefetin farkında olduğunu dile getirdi.

Avn'ın Netanyahu ile görüşmesinin Lübnan'daki iç siyaseti karmaşık hale getireceğini vurgulayan kaynak, Avn'ın, başta İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmaması olmak üzere çeşitli nedenlerle Netanyahu ile görüşmeyi reddettiğini kaydetti.

Kaynak, Avn'ın görüşmeyi reddetmesinin bir diğer sebebinin, görüşmeye dair sızıntıların ortaya çıkması ve İsrailli bakanların bu görüşmeyi doğrulaması olduğunu ifade etti ve şunları aktardı:

"İsrail'de gerek büyükelçi tarafından iki gün önce, gerekse bu sabah görüşmeye ilişkin yapılan 'spekülasyon' sadece hayal kırıklığını artırdı. Eğer böyle bir görüşme gerçekleşir ve kamuoyuna duyurulursa, Cumhurbaşkanı Avn'ın Lübnan halkına bunu açıklaması gerekir. Netanyahu ve Trump bu görüşmeyi halkla ilişkiler amaçlı istiyorlar. Avn, halen saldırı altında olan, çok şiddetli iç kutuplaşma yaşayan bir ülkenin cumhurbaşkanıdır ve hiçbir geleceği veya sonucu olmayan bir sürecin parçası olamaz."

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn arasında bir görüşme olacağını söylemişti.

AA'ya konuşan Lübnanlı 2 resmi kaynak ise Avn ile Netanyahu arasında planlanan bir telefon görüşmesi olacağına ilişkin şu ana kadar herhangi bir bilgilerinin olmadığını kaydetmişti.