Gwangju katliamını çağrıştıran kampanya, Starbucks'a Güney Kore'deki tüm şubelerini kapattırdı Starbucks, 1980'deki Gwangju kentindeki demokrasi yanlısı protestolara kanlı müdahaleyi çağrıştırdığı için ülkede tartışma yaratan "Tank Günü"nün neden olduğu boykot çağrıları üzerine, Güney Kore'deki tüm şubelerini zorunlu eğitim için kapattı.