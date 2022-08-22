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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da 243 asker emekli olmak istiyor

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'la mücadele eden 243 askerin emekli olmak istediği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 22.08.2022
Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da 243 asker emekli olmak istiyor

Abuja

Yerel basındaki haberlere göre, teröristlere karşı mücadelede yetersiz ekipman ve kötü çalışma şartları gerekçesiyle 243 asker gönüllü olarak emeklilik istedi.

Öte yandan Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, askerlerin gönüllü emekliliğinin bir anormallik olmadığını, aksine bir rutin olduğunu belirtti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişiler ve terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi ülkeden göç etmek zorunda kaldı.

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