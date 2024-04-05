Guterres: Yapay zeka savaş yürütmek için kullanılmamalı
New York
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarında yapay zeka kullandığına ilişkin haberleri derin endişeyle karşıladığını belirterek, "Yapay zeka savaş yürütmek için kullanılmamalı." dedi.
Guterres, "(Dünya Merkez Mutfağı çalışanlarının öldürülmesi) Asıl sorun İsrail ordusunda kimin hata yaptığı değil, bu hataların tekrar tekrar yapılmasına izin veren askeri süreç." dedi.
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