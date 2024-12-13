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Dünya

Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Etiyopya ve Somali arasındaki anlaşmada öncülüğü için teşekkür etti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşıladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülke liderini bir araya getirme konusunda oynadığı rol için teşekkür etti.

Şerife Çetin  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Etiyopya ve Somali arasındaki anlaşmada öncülüğü için teşekkür etti

New York

BM Sözcülük Ofisi'nden Genel Sekreterin Ankara Bildirisi'ne ilişkin değerlendirmesine dair yazılı açıklama yapıldı.

Guterres'in Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in tartışmalı meseleleri dostluk ve karşılıklı saygı çerçevesinde çözme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Guterres'in teknik müzakerelerin başlaması ve sürece ilişkin olumlu çıktıları dört gözle beklediği kaydedildi.

"BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ülke liderini bir araya getirme konusundaki girişimi ve anlaşmanın uygulanmasına desteği için teşekkürlerini iletir." ifadesi kullanılan açıklamada, BM'nin sürece destek vermeye hazır olduğunun altı çizildi.


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