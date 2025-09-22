Guterres, BM ilkelerinin daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında olduğunu söyledi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 80 yıl önce BM’nin barış için kurulduğunu ancak şu anda BM ilkelerinin daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında olduğunu belirtti.
New York
Guterres, BM’nin 80. yıl dönümü nedeniyle Genel Kurul’da yapılan toplantıda konuştu.
BM’nin kurucularının, 2. Dünya Savaşı gibi büyük bir savaşı gördüklerini anlatan Guterres, “Barış, en cesur, en pratik ve en gerekli arayıştır. BM’yi kurarken olağanüstü bir şey yarattılar.” dedi.
Guterres, “Ancak, bir araya geldiğimiz şu anda, BM ilkeleri daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında. Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da ve ötesinde siviller hedef alınıyor ve uluslararası hukuk çiğneniyor.” diye konuştu.
Aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ndeki ilerlemenin sekteye uğradığına, yoksulluk ve açlığın arttığına dikkati çeken Guterres, dünyanın iklim kriziyle boğuşurken, öte yandan çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerlediğini vurguladı.
Guterres, çok kutupluluğun riskleri bulunduğunu aktararak, "Bu zorlukların üstesinden gelmek için BM’yi sadece savunmakla kalmamalı, aynı zamanda güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
BM'nin küresel sorunların ortadan kaldırılmasında bazı başarılara öncülük ettiğini hatırlatan Guterres, "İlerlemenin tek yolu birlikte olmaktır. Birlikte açıklık, cesaret ve inançla yükselelim ve barış vaadini gerçekleştirelim." mesajı verdi.