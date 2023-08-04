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Dünya

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda iki kişi hayatını kaybetti

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'de meydana gelen toprak kaymasında iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda iki kişi hayatını kaybetti Kaynak: Gürcistan İçişleri Bakanlığı

Tiflis

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi'de dün meydana gelen heyelandan sonra helikopterlerin yardımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Afet bölgesinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi verilen açıklamada, şimdiye kadar 140 kişinin güvenli yerlere nakledildiği kaydedildi.

Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı İrakli Karseladze, afet bölgesinde bulunduğu bilinen 50 kişiden haber alınamadığını, daha sonra bunlardan 6'sıyla bağlantı kurulduğunu söyledi.

Sel ve heyelan nedeniyle yollar ve köprüler hasar gördüğü için Şovi'ye sadece helikopterler ile ulaşmak mümkün.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de afet bölgesini ziyaret ediyor.

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