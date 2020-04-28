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Dünya

Gürcistan'daki 50 Türk vatandaşı özel izinle Türkiye'ye hareket etti

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle Gürcistan'da kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel otobüs seferi düzenlendi.

Davit Kachkachishvili   | 28.04.2020
Gürcistan'daki 50 Türk vatandaşı özel izinle Türkiye'ye hareket etti Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler nedeniyle Gürcistan'da kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel otobüs seferi düzenlendi.

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında 22 Mayıs'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'daki 50 Türk vatandaşı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından özel izin alınarak Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'ye dönmek isteyen 50 Türk vatandaşı iki otobüsle bu sabah saat 08.30'da başkent Tiflis'ten hareket etti.





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