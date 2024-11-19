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Dünya

Gürcistan'da seçim sonuçlarına karşı çıkan göstericilerin kapattığı cadde polislerce açıldı

Gürcistan'da 26 Ekim'deki parlamento seçimi sonuçlarını kabul etmeyen göstericilerin başkent Tiflis'te trafiğe kapatarak çadır kurduğu cadde polisin müdahalesiyle açıldı.

Davit Kachkachishvili  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Gürcistan'da seçim sonuçlarına karşı çıkan göstericilerin kapattığı cadde polislerce açıldı Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Tiflis'in merkezinde muhalefet tarafından 17 kasım gecesinden beri trafiğe kapatılan İlia Çavçavadze Caddesi'ne gelen çok sayıda polis, yerel saat 07:00 sıralarında göstericilere yolu açmaları yönünde uyarı yaptı. Bu uyarı üzerine göstericiler geri çekilmeye başladı.

Gösteri alanına gelen polisler ve Tiflis Belediyesi görevlileri, caddede göstericilerce kurulan çadırları kaldırdı.

Polis özel kuvvetleri ile tazyikli su araçlarının de hazır bulunduğu alanda caddenin temizlik çalışmaları yapıldı.

İlia Çavçavadze Caddesi'nden çekilen göstericiler, yakındaki Petre Melikişvili Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'na göre, seçimlerde yüzde 53,93 oy alan Gürcü Hayali Partisi, 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekilli ile temsil edilecek.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile seçim barajını geçen muhalefet partileri, hile yapıldığını iddia ederek sonuçları tanımamıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek, seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Kobakhidze, muhalefetin protestosuna rağmen yeni parlamentonun 25 Kasım'da toplanacağını açıklamıştı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Zurabişvili dün gece yaptığı konuşmasında hükümete seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulunmuştu.

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