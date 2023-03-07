Dolar
18.92
Euro
19.96
Altın
1,813.34
ETH/USDT
1,556.50
BTC/USDT
22,200.00
BIST 100
5,381.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gürcistan'da parlamento binası önünde toplanan göstericiler emniyet güçlerince dağıtıldı

Gürcistan Parlamentosu'nda, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasa tasarısının onaylanmasının ardından parlamento binasının önünde toplanan göstericiler, emniyet güçleri tarafından biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtıldı.

Davit Kachkachishvili  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Gürcistan'da parlamento binası önünde toplanan göstericiler emniyet güçlerince dağıtıldı Fotoğraf: David Mdzinarishvili/AA

Tiflis

Gürcistan Parlamentosunda akşam saatlerinde düzenlenen oylamada "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasa tasarısının onaylanması, başkent Tiflis'te gösterilere neden oldu.

Parlamento binasının önünde ve çevresinde toplanan çok sayda gösterici, muhalefetteki "Halkın Gücü" Partisinin sunduğu yasa tasarısının onaylanmasını tepkiyle karşıladı.

Gösteriye katılan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile diğer muhalefet partilerinin liderleri, söz konusu yasanın demokrasi karşıtı olduğunu savunuyor.

Göstericiler ve gösteriye katılan muhalefet partilerinin temsilcileri, bugün parlamentoda çoğunluğun oyunu alan yasa tasarısının, aslında Rus versiyonu "Yabancı Ajanlar Hakkında Kanun"a benzediğini belirtiyor.

Göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, parlamentonun çevresinde toplanan göstericilerin, binanın bir girişini yasa dışı kapatmaya çalıştıkları belirtildi.

Gösterinin bir "şiddet" eylemine dönüşmeye başladığı ifade edilen açıklamada, emniyet güçlerinin yasal yollara başvurmak zorunda kalacağı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya rağmen gösteri devam edince parlamento binasının çevresinde konuşlanan güvenlik güçleri, göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Göstericiler, parlamentonun önünden ayrılarak Tiflis'teki Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü.

Gösteri sırasında birkaç gösterici gözaltına alındı.

Gürcistan Parlamentosu'nda, yabancı ülkelerin istihbarat faaliyetleriyle ilgili söz konusu yasa tasarısı, 3 ve 6 Mart tarihlerindeki görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında kavgalara neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde salgın anlamına gelebilecek bir veri söz konusu değil
Turkish Cargo, Dünya Etnospor Konfederasyonunun temin ettiği Kırgız çadırlarını Gaziantep'e taşıyor
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu ile şantiye şefi tutuklandı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı: Kimliği belirsiz cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmaları sürüyor
Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu

Benzer haberler

Gürcistan'da parlamento binası önünde toplanan göstericiler emniyet güçlerince dağıtıldı

Gürcistan'da parlamento binası önünde toplanan göstericiler emniyet güçlerince dağıtıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet