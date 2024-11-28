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Dünya

Gürcistan'da Başbakan Kobakhidze'nin kurduğu yeni kabine güvenoyu aldı

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet, parlamentodaki güvenoyu oylamasına katılmadı.

Davit Kachkachishvili  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Gürcistan'da Başbakan Kobakhidze'nin kurduğu yeni kabine güvenoyu aldı

Tiflis

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde belirlenen parlamento, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin oluşturduğu yeni kabineye güvenoyu verdi.

Seçimlerin ardından kurulan yeni parlamentoda, güven oylaması yapıldı.

Parlamento, Başbakan Kobakhidze'nin başkanlığındaki hükümete güvenoyu verdi.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisini temsil eden 84 milletvekilli, Kobakhidze'nin kabinesi için "evet" oyu kullandı.

Seçim sonuçlarını tanımadığını açıklayan muhalefet milletvekillileri, oturuma katılmadı.

Böylece Başbakan Kobakhidze'nin oluşturduğu yeni kabine güvenoyu alarak göreve başlamış oldu.

Kobakhidze, oylama sonrası yaptığı konuşmada, muhalefeti, ülkede istikrarsızlık yaratmakla suçladı.

Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecinde etkili çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Kobakhidze, "Avrupa Birliği'ne üye olmak gibi iddialı bir hedefimiz var." dedi.

Kobakhidze, ülkede barış ve istikrarın sürdürülmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Bugün Gürcistan her zamankinden daha egemen ve daha güçlüdür." diye konuştu.

Son dönemlerde ABD ve AB ülkeleri ile "bozulan" ilişkileri düzeltmek için çalışacaklarını aktaran Kobakhidze, ayrıca NATO ile entegrasyonun da kendileri için öncelikli konulardan olduğunu vurguladı.

Eski kabineye göre 3 bakan değişti

Başbakan İrakli Kobakhidze'nin parlamentoya sunduğu yeni kabine listesinde üç yeni bakan yer aldı.

Buna göre yeni hükümette, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, Adalet Bakanı Anri Okhanaşvili, Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Davit Songhulaşvili oldu.

Seçimler ve muhaliflerin gösterileri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamış ve sokak eylemlerine başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvururken, sokağa çıkan muhalifler de seçimlerin yenilenmesi talebiyle gösteriler düzenliyor.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik şekilde yapıldığını belirterek, muhaliflerin "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Seçim sonuçlarına göre Gürcü Hayali Partisinin 150 kişilik parlamentoda 89, muhalefetin ise 61 milletvekilli bulunuyor.

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