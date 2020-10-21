Euro
9.27
Dolar
7.81
BIST 100
1,211.51
Altın
1,925.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gürcistan'da banka soymak isteyen saldırgan 20 kişiyi rehin aldı

Gürcistan'da banka soymak amacıyla yaklaşık 20 kişiyi rehin alan saldırgan, güvenlik güçlerinin banka binasından uzaklaşmasını talep ederek aksi durumda rehineleri öldüreceğini söyledi.

Davit Kachkachishvili   | 21.10.2020
Gürcistan'da banka soymak isteyen saldırgan 20 kişiyi rehin aldı Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e 300 kilometre mesafedeki Zugdidi kentinde bir bankaya giren ve 20 civarında kişiyi rehin alan saldırgan, olay yerine gelen polis güçlerinden banka binasından uzaklaşmalarını talep etti. 

Yaklaşık 500 bin dolar para istediği iddia edilen saldırgan, rehinelerden birinin üzerinden taleplerini bir Gürcü televizyon kanalına iletti.

TV'ye bağlanan rehinelerden Irakli Kvaratskhelia, saldırganın polislerin banka binasından uzaklaşmadığı sürece rehineleri öldürmeye başlayacağını söylediğini aktardı. 

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olay yerine polis özel kuvvetlerinin gönderildiği ve rehineleri kurtarmak için operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Operasyon devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Inter'de Achraf Hakimi Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de son 24 saatte 2013 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı Spahn Kovid-19'a yakalandı
Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 9 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 226 bini aştı

Benzer haberler

Gürcistan'da banka soymak isteyen saldırgan 20 kişiyi rehin aldı

Gürcistan'da banka soymak isteyen saldırgan 20 kişiyi rehin aldı

Gürcistan'da Azerbaycan'a destek gösterisi

Gürcistan, Esed rejimini ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladı

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev