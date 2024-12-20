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Dünya

Gürcistan'da AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı gösteriler 22 gündür sürüyor

Gürcistan hükümetinin AB ile katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararına karşı düzenlenen protestolar, 22. gününde devam etti.

Davit Kachkachishvili  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Gürcistan'da AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı gösteriler 22 gündür sürüyor

Tiflis

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin AB'ye katılım müzakerelerini 4 yıl boyunca gündeme getirmeyeceklerine yönelik kararına karşı 28 Kasım'da başlayan gösteriler sürüyor.

Hükümete tepki gösteren protestocular, gece saatlerinde yeniden başkent Tiflis'te sokağa çıktı.

Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep eden göstericiler, gece yarısına kadar burada kaldı.

Göstericiler, Gürcistan ile AB, Ukrayna ve ABD bayrakları taşıdı.

ABD ve Birleşik Krallık, bazı Gürcistanlı yetkililer hakkında yaptırım uygulama kararı almıştı.

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