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Dünya

Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un özel elçisi Na: Türk ve Kore halkları arasında çok ortak nokta var

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un özel elçisi Na Kyung-won, "Türkiye'yi 3-4 kez ziyaret ettim. Türk ve Kore halkları arasında pek çok ortak nokta var. Türk halkı da duygusal bir millet." dedi.

Bayram Altuğ   | 27.05.2022
Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un özel elçisi Na: Türk ve Kore halkları arasında çok ortak nokta var Fotoğraf: Bayram Altuğ / AA

Davos

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları için İsviçre'ye gelen Na, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Na, Zirvede, Güney Kore'de mart ayında Devlet Başkanlığı'na seçilen ve 10 Mayıs'ta yemin ederek resmen görevine başlayan Yoon'u temsil etti.

Devlet Başkanı Yoon hükümetinin temel dış politikasına değinen Na, "Yoon, liberal demokrasiye inanıyor. Liberal demokrasi onun için çok önemli." dedi.

Na, Yoon'un uluslararası toplumda evrensel hukukun üstünlüğünü temel alan bir anlayışa sahip olduğunun altını çizdi.

Türkiye ile ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiği mesajını veren Na, karşılıklı yatırımların ve ticari mallardaki alışverişin artırılması gerektiğini ifade etti.

"Türk ve Kore halkları arasında pek çok ortak nokta var"

Türkiye'nin Kore Savaşı'ndaki yardımını unutmadıklarını dile getiren Na, "Türkiye'yi 3-4 kez ziyaret ettim Türk ve Kore halkları arasında pek çok ortak nokta var. Türk halkı da duygusal bir millet." dedi.

Özel elçi Na, Türkiye ve Güney Kore'nin birlikte hareket etmesinin iki ülkenin de zenginliğini daha da artıracağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Davos Zirvesi'nde Na'ya uluslararası medyanın büyük ilgi gösterdiği görüldü.

Eski bir hukukçu olan Na, Güney Kore'de 2018-2019'da dönemin ana muhalefetteki Kore Özgürlük Partisinin liderliğini de yapmıştı.

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