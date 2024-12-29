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Dünya

Güney Kore'de yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 75 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'nin Muan şehrinde 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 75 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Güney Kore'de yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 75 kişi hayatını kaybetti

Pekin
Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 75 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını belirtti.

Ekipler, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçağa müdahale ederek yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı.

İtfaiye yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 75 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

181 kişiyi taşıyan uçaktaki 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.

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