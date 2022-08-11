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Dünya

Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerini vuran şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığı bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 11.08.2022
Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Ankara

Yonhap'ta yer alan haberde, 4 gün süren şiddetli yağış nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere 3 bin 700'den fazla evin sular altında kaldığı belirtildi.

Resmi verilere göre, 6'sı Seul'de, 3'ü Gyeonggi eyaletinde ve 2'si Gangwon eyaletinde olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, 8 kişiden hala haber alınamadığını aktardı.

Çoğu Seul'den olmak üzere 548 haneden 980'den fazla kişinin yerinden olduğunu bildiren yetkililer, ülke genelinde ise 2 bin 42 haneden 4 bin 297 kişinin geçici olarak tahliye edildiğini kaydetti.

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