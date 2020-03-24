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Dünya, Koronavirüs

Güney Kore'de milli takım tesisleri koronavirüs tedavi merkezi yapılacak

Güney Kore Futbol Milli Takımı'nın antrenman tesisleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalar için hizmet verecek.

Berad Büyük   | 24.03.2020
Güney Kore'de milli takım tesisleri koronavirüs tedavi merkezi yapılacak

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Kore Futbol Federasyonunun (KFA) internet sitesinden yapılan duyuruda, "Paju'da bulunan milli takım antrenman tesisleri Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde 1-2 ay boyunca Kovid-19 virüsünden etkilenenlerin tedavileri için kullanılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İnternet sitesinde konuyla ilgili açıklamasına yer verilen KFA Başkanı Chung Mong-gyu, "Bu karar federasyonun ulusal krize nasıl katkıda bulunabileceği konusunda yaptığı çeşitli değerlendirmeler sonucu alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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