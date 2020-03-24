Güney Kore'de milli takım tesisleri koronavirüs tedavi merkezi yapılacak
Güney Kore Futbol Milli Takımı'nın antrenman tesisleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalar için hizmet verecek.
İstanbul
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Güney Kore Futbol Federasyonunun (KFA) internet sitesinden yapılan duyuruda, "Paju'da bulunan milli takım antrenman tesisleri Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde 1-2 ay boyunca Kovid-19 virüsünden etkilenenlerin tedavileri için kullanılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
İnternet sitesinde konuyla ilgili açıklamasına yer verilen KFA Başkanı Chung Mong-gyu, "Bu karar federasyonun ulusal krize nasıl katkıda bulunabileceği konusunda yaptığı çeşitli değerlendirmeler sonucu alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.