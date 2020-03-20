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Dünya, Koronavirüs

Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100'e ulaştı

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 100'e çıktı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 20.03.2020
Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100'e ulaştı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore'nin güneydoğusundaki Daegu şehrinde bir günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. 

Böylece Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e ulaştı.

Ülkedeki vaka sayısı da Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 87 artarak 8 bin 652'e yükseldi.

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