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Dünya

Güney Kore'de halkın büyük çoğunluğu Devlet Başkanı Yoon'un görevi bırakması görüşünde

Güney Kore'de yapılan bir ankete göre, halkın büyük çoğunluğu, kısa süreli sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un istifa etmesi ya da "hemen görevden azledilmesi" gerektiğini düşünüyor.

Nuri Aydın  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Güney Kore'de halkın büyük çoğunluğu Devlet Başkanı Yoon'un görevi bırakması görüşünde

İstanbul

Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli araştırma şirketi Realmeter, Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve devamındaki gelişmelere yönelik kamuoyu tepkisini araştırdı.

508 yetişkinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 74,8'i Yoon Suk Yeol'un istifa etmesi ya da "hemen görevden azledilmesi" gerektiği görüşünü belirtti.

Ankette katılımcıların yüzde 16,2'si Yoon'un "usulüne uygun şekilde" istifa etmesini savunurken, yüzde 9'luk kesim ise konu hakkında kararsız olduğunu ifade etti.

Ülkede sıkıyönetim ilanının halkta farklı duygulara yol açtığı kaydedilirken, ankete katılanların yüzde 66,2'si bu sebeple "stres ve travma" yaşadıklarını söyledi.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Yoon, 3 Aralık gecesi, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti.

Muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayan Yoon, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler Ulusal Meclis'e girmişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu'nu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Seul Yüksek Savcılığınca "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon "şüpheli" olarak tanımlanırken, kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.

Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını kabul etmişti.

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