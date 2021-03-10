Euro
9.03
Dolar
7.59
BIST 100
1,563.57
Altın
1,713.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin naaşı, Galatasaray Lisesi’nden Ses Sineması’na götürülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bişkek’te “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Antalya Diplomasi Forumu Etkinliği: Yeni Sınamalar Karşısında Yenilikçilik ve İşbirliği Vizyonu" programına katılıyor.
logo
Dünya

Güney Kore'de bir dinozora ait olduğu düşünülen fosil bulundu

Güney Kore'de bir dinozora ait olduğu düşünülen ayak parmağı kemiği fosili gün yüzüne çıkarıldı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 10.03.2021
Güney Kore'de bir dinozora ait olduğu düşünülen fosil bulundu

Ankara

Güney Kore'nin Ansan kenti yetkilileri, kente bağlı Daebu Adası'nda bir kişinin, geçen ay söz konusu kemiğe rastladığını açıkladı.

Yetkililer, 4,5 cm uzunluğundaki kemiğin, Kore Yarımadası'nda yaklaşık 120 milyon önce yaşayan otçul Koreaceratops türüne ait olabileceğini ifade etti.

Parmak kemiği fosilinin neredeyse "muhteşem" bir şekilde korunduğunu belirten yetkililer, Kültürel Miras Ulusal Araştırma Enstitüsünün fosili daha detaylı inceleyeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 11 bini geçti
Kovid-19'la mücadelede yerli aşı çalışmaları ve aşılama programı hızla sürüyor
İngiltere kaynaklı mutasyon Paris'te hızla yayılıyor
Japonya'da Kovid-19'un 'daha önce görülmemiş' yeni bir türü tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Güney Kore'de bir dinozora ait olduğu düşünülen fosil bulundu

Güney Kore'de bir dinozora ait olduğu düşünülen fosil bulundu

Güney Koreli genç kızı tecavüzden kurtaran Türk, ülke basınının ilgi odağı oldu

Güney Kore ekonomisi, 2020'de 22 yıl sonra ilk kez küçüldü

Evinin bahçesinde ağaç kabukları ve yosundan hayvan figürleri yapıyor

Evinin bahçesinde ağaç kabukları ve yosundan hayvan figürleri yapıyor

Adıyaman'da 70 milyon yıllık 'Gastropod' fosili bulundu

Adıyaman'da 70 milyon yıllık 'Gastropod' fosili bulundu
İran Dışişleri Bakanı, Güney Koreli mevkidaşıyla 'ülkesinin bloke edilen parasını' görüştü

İran Dışişleri Bakanı, Güney Koreli mevkidaşıyla 'ülkesinin bloke edilen parasını' görüştü