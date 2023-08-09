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Dünya

Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Güney Kore'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye çıkarken, aşırı sıcaklara bağlı ölümlerin 2018'den bu yana en yüksek sayıya ulaştığı bildirildi.

Zeynep Katre Oran  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Ankara

Yonhap'ın Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine dayandırdığı haberine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ülkeyi etkisi altına alan ve yaklaşık 38 dereceye ulaşan sıcaklıklara bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı 27'e yükseldi. Bu sayı, 2018'de aşırı sıcaklara bağlı öldüğü bildirilen 48 kişiden sonra en yüksek seviyeye denk geliyor.

Aşırı sıcakların tetiklediği hastalıklar nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının 2 bin 58'e çıktığını aktaran yetkililer, hastaneye başvuranların yüzde 30,9'unun 65 yaş ve üzerinde olduğunu belirtti.

Yetkililer, eylüle kadar sıcaklığa bağlı ölümlerin artmasının beklendiğini ifade etti.

Aşırı sıcaklara ilişkin Seul hükümetince yapılan uyarının en yüksek olan "ciddi" seviyesinde devam ettiği bildirilmişti.

Güney Kore Meteoroloji İdaresinin açıklamasında, "sıcak hava dalgasının etkisini sürdüreceği" uyarısında bulunulmuştu.

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