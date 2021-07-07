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Dünya, Koronavirüs

Güney Kore'de Aralık 2020'den bu yana en fazla Kovid-19 vakası görüldü

Güney Kore'de son 24 saatte tespit edilen 1212 Kovid-19 vakası 25 Aralık 2020'den bu yana en büyük günlük vaka artışı oldu.

Nuri Aydın   | 07.07.2021
Güney Kore'de Aralık 2020'den bu yana en fazla Kovid-19 vakası görüldü

Ankara

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1212 Kovid-19 vakası 25 Aralık 2020'den bu yana en büyük günlük vaka artışı oldu.

Vaka sayısının 1212 artışla 162 bin 753'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 33'e çıktı. Ülkede, iyileşen kişi sayısı ise 151 bin 500 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede tırmanışa geçen vaka sayısı dördüncü dalganın işareti olarak görülürken Başbakan Kim Boo-kyum, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralının, başkent Seul'de en az bir hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Kim, salgının genel olarak aşı olmayan 20 ila 30 yaş grubu arasında görüldüğüne dikkati çekti.

Ülkede, mevcut tedbirler kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmiyor.

Güney Kore'de, üçüncü dalganın görüldüğü 25 Aralık'ta salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı 1240 olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan ülkede yaklaşık 15,4 milyon kişiye ilk doz Kovid-19 aşıları yapılırken 5,4 milyon kişinin de ikinci doz aşılarını da olduğu bilgisi paylaşıldı.

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