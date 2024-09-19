Güney Kore polisi, ülkede artan "deepfake" vakalarıyla mücadele için yeni yatırımlar planlıyor
Güney Kore'de yapay zekayla oluşturulan "sahte cinsel içerikli görüntülerin" ülkede infial yaratmasının ardından polis, bu alandaki suçlarla mücadele için yeni yatırımların planlandığını duyurdu.
İstanbul
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore polisi, ülkede "deepfake" adlı yöntem aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı.
- Güney Kore'deki okullarda yıl başından beri 434 "deepfake" vakası bildirildi
- Güney Kore'de sahte cinsel içerikli görüntülerin yayıldığı Telegram'dan bu içeriklerin bazıları kaldırıldı
- Güney Kore'de, sahte cinsel içerikli görüntüler nedeniyle Telegram'a ön soruşturma açıldı
- Güney Kore'de, yapay zekayla oluşturulan sahte cinsel içerikli görüntülerden birçok kişi mağdur
Açıklamada, "deepfake" aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntüleri tespit edebilecek teknolojiler geliştirmek için bütçe ayrılacağı bilgisi yer aldı.
Polisin teçhizatlarına ilişkin de yenilemelere gidileceğinin belirtildiği açıklamada, organize suçlarla ilgili ihbarda bulunanların ödüllendirilmesi için fon kurulacağı kaydedildi.
Güney Kore'de "deepfake" olayları
Ülkede, okul ve üniversitelerle bağlantılı bazı sohbet gruplarından, çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun "deepfake" adlı yöntem aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntüleri içeren "cinsel içerikli" videoların yayıldığı tespit edilmişti.
Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo ise bu görüntülerin yayıldığı Telegram'a "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.