Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen NATO Ankara Zirvesi sayesinde ülkesi ve ittifak arasındaki işbirliğinin yeni bir döneme girdiği mesajını verdi.

Güney Kore liderinden NATO ilişkilerinde Ankara Zirvesi'yle yeni dönem mesajı Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen NATO Ankara Zirvesi sayesinde ülkesi ve ittifak arasındaki işbirliğinin yeni bir döneme girdiği mesajını verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 7-8 Temmuz'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Ankara'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ankara'da verdiği mesajın "basit" olduğunu belirten Lee, "Güvenlik artık coğrafyayla sınırlı değil. Avrupa-Atlantik ile Hint-Pasifik bölgeleri, ortak güvenlik tehditleri nedeniyle giderek daha fazla birbirine bağlanıyor." dedi.

Bu yeni dönemde güvenliğin yalnızca askeri güçle değil aynı zamanda teknolojik yenilikler, dayanıklı sanayi altyapıları ve güvenilir ortaklarla belirlendiğini aktaran Lee, son 20 yılda ülkesi ile NATO'nun güvene dayalı ilişki kurduğunu kaydetti.

NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin Lee, "Bu zirve, işbirliğimizin yeni bir safhaya girdiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Daha derin işbirliği vurgusu

Lee, uzun yıllar boyunca ülkesi ile NATO arasındaki işbirliğinin savunma ekipmanlarının tedarikine odaklandığına dikkati çekerek, bu işbirliğinin değerli olduğunu ancak artık daha iddialı bir ortaklık kurmanın zamanının geldiğini aktardı.

"Kore-NATO Savunma Sanayi Ortaklığı 2.0" vizyonuyla yalnızca savunma sistemlerinin alınıp satılmasının ötesine geçilmesi gerektiğine dikkati çeken Lee, bu vizyonun, birlikte araştırma yapmak, üretmek ve faaliyet yürütmek anlamına geldiğini vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkesinin güvenilir ve sağlam bir ortak olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, NATO Ankara Zirvesi'nin sonuçlarının bu vizyon doğrultusunda atılan ilk somut adımlar olduğunu ifade etti.

"Kore-NATO Tedarik Çerçeve Anlaşması" için müzakerelerin başlatılmasını ve Güney Kore'nin NATO'nun çok uluslu projelerine geniş katılımını örnek gösteren Lee, bu faaliyetlerin daha kapsamlı ve derin işbirliğinin kurumsallaşmasına katkıda bulunacağını kaydetti.

Lee ayrıca, ülkesi ile NATO'nun gelecek yıllarda daha güçlü bir uluslararası güvenlik mimarisi inşa etme konusunda uzun vadeli ortaklar olmasını temenni etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, NATO Ankara Zirvesi çerçevesinde 7 Temmuz'da gerçekleştirilen Savunma Sanayii Forumu kapsamında "Ortak Değerler, Daha Güçlü Bir Sanayi Altyapısı: Ortaklıkların ve İşbirliğinin Genişletilmesi" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer almıştı.

Ülkesinin en güvenilir ortak olacağını belirten Lee, "Dünya barışını ve refahını birlikte koruyan bir güvenlik işbirliği ortağı olarak NATO ile daha güvenli bir dünya için kararlılıkla ilerleyeceğiz." demişti.