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Dünya

Güney Kore, Kuzey'in yaklaşık 60 top mermisi ateşlediğini duyurdu

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yaklaşık 60 top mermisi ateşlediğini bildirdi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Güney Kore, Kuzey'in yaklaşık 60 top mermisi ateşlediğini duyurdu

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin batı kıyısı açıklarındaki sulara yaklaşık 60 top mermisi ateşlediği ve üst üste iki gün tatbikat yaptığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı, dün Kuzey Kore'nin Güney'in batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi ateşlediğini açıklamıştı.

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