Güney Kore, Kuzey Kore ile askıya alınan demir yolu projesini yeniden başlatmayı planlıyor Güney Kore, Seul ile Kuzey Kore’nin doğusundaki Wonsan kentini birbirine bağlayacak demir yolu hattının inşaatına gelecek yıl yeniden başlamayı planlıyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'a verdiği brifingde söz konusu projeye de yer verdi.

Brifingde bakanlık, Kuzey Kore ile ilişkiler ilerlemediği için askıya alınan ve Seul ile Kuzey Kore’nin doğusundaki Wonsan kentini birbirine bağlayacak demir yolu hattının inşaatına başlamayı planladığını belirtti.

Ayrıca bakanlık projenin 2029'a kadar bitmesini planladığını aktardı.

Söz konusu proje, 2015'te başlatılmış ancak iki ülkenin ilişkilerinin 2016'da dondurulmasının ardından durdurulmuştu.