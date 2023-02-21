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Dünya

Güney Kore, hesaplarında şeffaflığı reddeden sendikalara karşı "sert adımlar" atacak

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'in, banka hesaplarıyla ilgili şeffaf olmayı reddeden işçi sendikalarına karşı "sert adımlar" atılacağı uyarısında bulunduğu bildirildi.

Nuri Aydın   | 21.02.2023
Güney Kore, hesaplarında şeffaflığı reddeden sendikalara karşı "sert adımlar" atacak

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Başbakan Han Duck-soo ile bir araya geldiği haftalık toplantısında, işçi sendikalarının şeffaflığına dair görüş alışverişinde bulundu.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Lee Do-woon, konuya dair düzenlediği basın toplantısında, "Başkan bir kez daha, sendikalarla ilgili reformların başlangıç noktasının bunların banka hesaplarının şeffaflığı olduğunu vurguladı." dedi.

Lee, Yoon'un, "Vergi mükelleflerinin yüz milyonlarca parasını kullanan ama bunların harcanma detaylarını açıklamayı reddedenlere karşı sert adımlar atılmasından başka seçenek kalmadı." ifadesini kullandığını aktardı.

Hesap detaylarını açıklamayan sendikalara iki hafta süre tanındığını vurgulayan Lee, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sendikaların devlet ödeneklerinden yararlanamayacağını bildirdi.

Halkın Gücü Partisi Milletvekili Kweon Seong-dong ise ülkenin önde gelen iki sendikasının devletten 2018-2022 arasında 117,4 milyon dolar teşvik ve ödenek aldığını iddia etmişti.

Öte yandan, Güney Kore'de 327 sendikadan sadece 120'sinin banka hesapları ve muhasebe kayıtlarını yetkililerle paylaşması şeffaflık eleştirilerine yol açmıştı.

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