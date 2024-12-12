Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanını savunarak, yargılanması halinde karşı koyacağını bildirdi
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanını savunarak, azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını bildirdi.
Pekin
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