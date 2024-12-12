Dolar
34.87
Euro
36.73
Altın
2,706.57
ETH/USDT
3,819.30
BTC/USDT
100,698.00
BIST 100
10,058.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanını savunarak, yargılanması halinde karşı koyacağını bildirdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanını savunarak, azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını bildirdi.

Emre Aytekin  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanını savunarak, yargılanması halinde karşı koyacağını bildirdi

Pekin

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümüyle ilgili açıklama
Bakan Uraloğlu: Çocuklarımızı sosyal medyanın zararlarından korumak için yasal düzenlemeler yapmak zorunlu hale geldi
İletişim Başkanı Altun'dan Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi'ne ilişkin paylaşım
Batıkent metro istasyonunda yangın

Benzer haberler

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanını savunarak, yargılanması halinde karşı koyacağını bildirdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanını savunarak, yargılanması halinde karşı koyacağını bildirdi

Eski Güney Kore Savunma Bakanı, Başkan Yoon'un sıkıyönetim kararını bizzat incelediğini söyledi

Güney Kore'de polis, sıkıyönetim soruşturması kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi

Güney Kore'de üniversiteler Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için eylem yapıyor

Güney Kore'de üniversiteler Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için eylem yapıyor
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'a seyahat yasağı ve gözaltı talebi ardından siyasi gerilim sürüyor

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'a seyahat yasağı ve gözaltı talebi ardından siyasi gerilim sürüyor
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin derhal gözaltına alınmasına ilişkin tasarıya onay

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin derhal gözaltına alınmasına ilişkin tasarıya onay
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet