Dolar
17.87
Euro
18.43
Altın
1,793.07
ETH/USDT
1,827.30
BTC/USDT
23,776.00
BIST 100
2,829.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Kore, Çin'in ülkeye ABD menşeli füze sistemi konuşlandırmama çağrısını reddetti

Güney Kore, Çin'in ülkeye ABD menşeli füze sistemleri konuşlandırmama çağrısını reddetti.

Nuri Aydın   | 10.08.2022
Güney Kore, Çin'in ülkeye ABD menşeli füze sistemi konuşlandırmama çağrısını reddetti

Ankara

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Bakan Park Jin'in dün Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi ziyaretinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sisteminin Güney Korelilerin can ve mallarını korumak için bir savunma aracı olduğu ve Seul'un bunu Pekin ile müzakere etmeye istekli olmadığı bir ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğü belirtildi.

THAAD'ın ülkeye konuşlandırılmamasına ilişkin yapılmış resmi bir anlaşma veya bu yönde verilmiş vaat olmadığı ileri sürülen açıklamada, toplantıda tarafların THAAD konusundaki farklı görüşleri olduğunu onayladıklarını ve bunun iki ülke ilişkilerinde bir açmaza sebep olmaması konusunda da fikir birliğine varıldığı vurgulandı.

Çin, THAAD'ın Güney Kore'ye konuşlandırılmasına karşı

Çin Dışişleri Bakanlığı Söcüsü Vang Venbin, dünkü ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, THAAD füze sisteminin Pekin'in stratejik güvenlik çıkarlarını baltaladığına işaret ederek, Güney Kore'nin THAAD'ın faaliyetlerini sınırlama taahhüdünde bulunduğunu hatırlatmıştı.

Vang, iki dışişleri bakanının da THAAD hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu, pozisyonlarını netleştirdiğini ve karşılıklı anlayışı güçlendirdiklerini ifade etmişti.

Vang, konunun ikili ilişkilerde bir sorun haline gelmesini önlemek için tarafların "birbirlerinin meşru endişelerine önem vermek, konuyu ihtiyatlı bir şekilde ele almak ve kontrol etmeye devam etmek" konusunda hemfikir olduklarını sözlerine eklemişti.

Güney Kore'ye THAAD sistemlerinin konuşlandırılması

Washington ve Seul, 2018'de Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı THAAD sistemlerini Seul'un 70 kilometre güneyindeki Pyeongtaek kentine konuşlandırmıştı.

ABD'nin THAAD sistemini Güney Kore'ye konuşlandırmasına, Kuzey Kore'ye en yakın ülkelerden biri olan Çin uzun süredir karşı çıkıyordu. Pekin yönetimi, füze savunma sisteminin bölgedeki güvenlik endişelerini arttıracağını ve casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Basın İlan Kurumundan AYM kararına ilişkin açıklama
Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'e ulaştı
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: (Rusya-Ukrayna) Savaş beklenenden uzun sürerse, gerginlikler Batı Balkanlara da inebilir
Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı
Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

Benzer haberler

Güney Kore, Çin'in ülkeye ABD menşeli füze sistemi konuşlandırmama çağrısını reddetti

Güney Kore, Çin'in ülkeye ABD menşeli füze sistemi konuşlandırmama çağrısını reddetti

Tayvan, Çin'e ait 36 savaş uçağı ve 10 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi

Çin, 16 uyduyu uzaya yolladı

Çin, Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını tamamladığını duyurdu

Çin, Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını tamamladığını duyurdu
Çin, Tayvan siyaset belgesinde 'barışçı yeniden birleşme' mesajı verdi

Çin, Tayvan siyaset belgesinde 'barışçı yeniden birleşme' mesajı verdi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Çin hükümetinin Tayvan'ı izole etmesine izin veremeyiz

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Çin hükümetinin Tayvan'ı izole etmesine izin veremeyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet