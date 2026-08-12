Güney Kore, ABD ve Japonya'nın da aralarında olduğu 40 ülke, kıtalararası balistik füze (ICBM), denizaltından balistik füze (SLBM) ve uzay fırlatma araçlarının (SLV) denemeleri konusunda önceden bildirimde bulunulması çağrısı yaptı.

Güney Kore, ABD, Japonya ve 37 ülkeden, füze fırlatılmaları konusunda önceden bildirim çağrısı Güney Kore, ABD ve Japonya'nın da aralarında olduğu 40 ülke, kıtalararası balistik füze (ICBM), denizaltından balistik füze (SLBM) ve uzay fırlatma araçlarının (SLV) denemeleri konusunda önceden bildirimde bulunulması çağrısı yaptı.

Yonhap ajasının haberine göre, Güney Kore, ABD, Japonya ve 37 farklı ülke, füze ve diğer fırlatılmaları konusunda ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, başta nükleer silaha sahip ülkeler olmak üzere tüm devletlere, ICBM, SLBM ve SLV fırlatmalarını en az 24 saat önceden bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Yeterli ön bildirim yapılmadan düzenlenen nükleer kapasiteli füze denemelerinin "tehlikeli" olduğuna işaret edilen açıklamada, bu denemelerin yakında bulunan ülkelerin huzurunu bozduğu kaydedildi.

Bildirimlerde, balistik füzenin veya uzay fırlatma aracının genel sınıfı, planlanan fırlatma bildirim aralığı, fırlatma bölgesi ve planlanan yön gibi bilgilerin yer alması gerektiği kaydedilen açıklamada, ülkelerin, riski azaltmak amacıyla, beklenen çarpışma ve iniş alanları da dahil olmak üzere, uluslararası standartlara uygun şekilde hava ve deniz personeliyle ilgili net uyarılar yayımlamaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Düzenli ve şeffaf bildirim mekanizmaları, hiçbir ülkenin askeri gelişimini veya operasyonel ihtiyaçlarını kısıtlamaz, aksine, bu mekanizmalar yanlış hesaplama riskini azaltır, güveni artırır ve güvenliğe yönelik ortak bir taahhüdü yansıtır." ifadeleri kullanıldı.