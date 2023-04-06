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Dünya

Güney Kore, 2027 yılına kadar kilit teknoloji sektörlerine 122 milyar dolar yatırım yapacak

Güney Kore, 2027 yılına kadar yarı iletkenler, ekran sistemleri ve yeni nesil pillerden oluşan üç temel teknoloji sektörünü geliştirmek amacıyla araştırma ve geliştirmeye toplam 122 milyar dolar aktaracak.

Mehmet Alaca  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Güney Kore, 2027 yılına kadar kilit teknoloji sektörlerine 122 milyar dolar yatırım yapacak

Ankara

Yonhap’ın haberine göre, Bilim Bakanlığı tarafından duyurusu yapılan yol haritasında söz konusu üç teknoloji sektöründe yeni pazarlar hedefleniyor.

Hükümet ve özel sektör tarafından ortaklaşa oluşturulan 122 milyar dolarlık fon, yerel şirketler ve araştırma merkezlerinin en son teknolojileri geliştirmesi ve yarı iletkenler, ekran sistemleri ve yeni nesil pillerden oluşan üç temel teknoloji sektörünün gelişimi ve ticaret kapasitesinin artırılmasında kullanılacak.

Bilim Bakanı Lee Jong-ho, yaptığı açıklamada, "Yarı iletkenler, ekranlar ve yeni nesil piller, özel sektörümüzün rekabet gücü sayesinde Kore ekonomisini destekleyen sektörler" diyerek, hükümetin, kilit teknoloji sektörlerinde dünyaya liderlik etmek için özel sektörle el ele vereceğini ifade etti.

Asya'nın dördüncü en büyük ekonomisi olan Güney Kore, büyüme ivmesini yeniden kazanmak amacıyla ülkenin kilit ekonomik sektörlerine mali ve idari desteğini artırıyor.

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