Euro
6.59
Dolar
5.94
BIST 100
111,816.60
Altın
1,484.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni
logo
Dünya

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail gelecek ay Eastmed anlaşmasını imzalayacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail, 2 Ocak 2020'de Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için bir anlaşma imzalayacak.

Muhammet İkbal Arslan   | 23.12.2019
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail gelecek ay Eastmed anlaşmasını imzalayacak

Lefkoşa

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail, 2 Ocak 2020'de Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için bir anlaşma imzalayacak.

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, yaptığı açıklamada, Atina'da düzenlenecek imza törenine Rum Lider Nikos Anastasiadis'in katılacağını bildirdi.

Törende, Anastasiadis'in yanı sıra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da hazır bulunacak.

Anlaşmanın, İtalya'nın da imzalamasının ardından nihai halini alacağı belirtiliyor.

Eastmed projesiyle, Doğu Akdeniz'den çıkarılan gazın Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap dünyasında değişim talebi devam ediyor
Macron'un 'hata' diyerek önemsizleştirmeye çalıştığı Fransa'nın sömürgeciliği katliamlarla dolu
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri

Benzer haberler

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail gelecek ay Eastmed anlaşmasını imzalayacak

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail gelecek ay Eastmed anlaşmasını imzalayacak

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Libya'daki sözde yönetimle görüştü

İranlı reformistten ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın rejimi 2021'de yıkacağı iddiası

İranlı reformistten ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın rejimi 2021'de yıkacağı iddiası
Hamas: ABD, İsrail'i işlediği suçlar konusunda cesaretlendiriyor

Hamas: ABD, İsrail'i işlediği suçlar konusunda cesaretlendiriyor
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır