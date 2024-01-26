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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Güney Afrikalı yetkili, UAD'nin kararının İsrail'in "75 yıllık kurumsal cezasızlığına" son verdiğini belirtti

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Dairesi Genel Müdürü Zane Dangor, UAD'de açılan "soykırım" davasında açıklanan ihtiyati tedbirlerin, İsrail'in "75 yıldır süregelen kurumsal cezasızlık anlayışına son verdiğini" söyledi.

Selman Aksünger  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Güney Afrikalı yetkili, UAD'nin kararının İsrail'in "75 yıllık kurumsal cezasızlığına" son verdiğini belirtti

Lahey

Dangor, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin UAD'de, İsrail'in Gazze'de Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davada hükmedilen ihtiyati tedbir kararı hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kararın hem dünya hem de Güney Afrika için "tarihi" olduğunu vurgulayan Dangor, "İsrail'in 75 yıldır sahip olduğu kurumsal cezasızlık olarak adlandırdığımız anlayışa mahkeme bugün bir son verdi." dedi.

Dangor, Divan'ın "soykırım eylemlerini önlemeye" yönelik karar aldığını hatırlatarak, davanın esas kısmında Güney Afrika'nın bu argüman üzerine odaklanacağını kaydetti.

Diğer ülkelerin de davaya destek vermesini umduğunu belirten Dangor, "Bence bugün en önemli şey yargıçların mahkemede daha önce söylediğimiz bazı argümanları tekrarlaması, aynı zamanda başvurumuzda olmayan bazı başka argümanlar da sunmasıydı. Dolayısıyla, esasa ilişkin konularda da başarılı olacağımız konusunda oldukça umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Davanın açılmasından bu yana Gazze'de yüzlerce sivilin öldürüldüğüne değinen Dangor, verilen kararın ardından saldırıların durması için "daha görünür ve anlamlı çaba gösterileceğine" ilişkin temennisini paylaştı.

Dangor, "İsrail'in bazı güçlü müttefikleri var ve bunların birçoğu insan haklarına gerçekten saygılı ve uluslararası hukuk düzenine saygı duyduğunu iddia ediyor. İsrail'in hukuka saygı duymasını sağlayacaklardır." diye konuştu.

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