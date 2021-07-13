Güney Afrika'daki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi
Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrasında patlak veren şiddet ve yağma olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısı 72'ye çıktı.
Johannesburg
Ulusal Müşterek Operasyon ve İstihbarat Yapısı'ndan (NATJOINTS) yapılan açıklamada, olaylarda hayatlarını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, olayların Kwazulu-Natal ve Gauten eyaletlerinin ardından Mpumalanga ve Northern Cape eyaletlerine de sıçradığı ifade edildi.
Ölümlerin bir kısmının yağma olayları sırasında yaşanan izdihamdan kaynaklandığının kaydedildiği açıklamada, Gauteng'deki çatışmalarda hayatını kaybeden polis memuru Meshack Mahlangu'nun ailesine başsağlığı dilendi.
Öte yandan, şu ana kadar 549'u Kwazulu-Natal eyaletinde, 683'ü Gauteng eyaletinde olmak üzere 1234 kişi gözaltına alındı.
Kovid-19 aşılama çalışmaları durduruldu
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin büyük bölümünde aşılama çalışmalarının devam etmesine rağmen, Gauteng eyaleti ile KwazulU-Natal eyaletinin can güvenliği riski taşıyan bazı bölgelerinde Kovid-19 aşı çalışmalarının durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, bazı eczanelerin ve tıp merkezlerinin yağmalandığı ve ilaç stoklarının çalındığı kaydedilerek, vatandaşlara doktorlar, eczaneler ve hastaneler dışında satışa sunulan ilaçların alınmaması konusunda uyarıda bulunuldu.
Güney Afrika ordusu Johannesburg'da sokağa indi
Bugün yoğun yağma olaylarının yaşandığı Johannesburg kentinin Alexandra bölgesinde ordu, olayları bastırmakta yetersiz kalan emniyet güçlerine destek olmak için sokağa indi.
Alexandra, kentin gelir düzeyi düşük, suç oranları yüksek bölgelerinden biri olma özelliği taşıyor.
Bu sabah saatlerinde bölgedeki Pan-Afrika isimli alışveriş merkezi, kalabalık bir grup tarafından yağmalanmıştı.
Polis güçleri yağmacılara müdahalede yetersiz kalmıştı.
Askerlerin duruma müdahale etmesiyle yağmacıların dağıldığı gözlemlendi. Çok sayıda kişi askerler tarafından gözaltına alındı.
Gösteriler ayaklanmaya dönüştü
Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.
Kwazulu-Natal eyaletinin Durban ve Pietermaritzburg kentleri ile Gauteng eyaletinin Johannesburg kentinde çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı.
Zuma, yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamanın da aralarında olduğu 16 ayrı suçtan yargılanıyor.
29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.