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Dünya

Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Murat Özgür Güvendik   | 10.07.2022
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü Fotoğraf: İhsaan Haffeje/AA

Johannesburg

Polisten yapılan açıklamada, Johannesburg'un Soweto ilçesindeki bir meyhanede meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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