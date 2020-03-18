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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika’da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 116'ya yükseldi

Sahra Altı Afrika’da en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü Güney Afrika’da virüs tespit edilenlerin sayısı 116’ya çıktı.

Tufan Aktaş   | 18.03.2020
Güney Afrika’da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 116'ya yükseldi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, dünden bu yana 31 yeni vakanın görüldüğünü ve bu kişilerin çoğunluğunun Avrupa ülkelerini ziyaret edenlerden oluştuğunu duyurdu.

Virüsten etkilenen ülkelere seyahat yasağı getiren Güney Afrika, MV AidAmira isimli bir yolcu gemisini Cape Town kıyılarında karantina altında tutmayı ise sürdürüyor.

Hafta sonu ulusal afet durumu ilan eden ülkenin Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, bugün siyasi liderlerle bir araya gelerek ülkedeki son durumu ve alınacak önlemeri masaya yatıracak.

Cape Town Üniversitesi, öğrencilerin evlerine dönüşlerini kolaylaştırmak için yeni mali yardım paketi açıklarken, ulusal çapta eğitime de ara verildi.

Güney Afrika'yı Senegal takip ediyor

Öte yandan Afrika genelinde vaka sayısı da 500’e yaklaştı.

Sahra Altı'nda Güney Afrika'dan sonra en fazla koronavirüs teşhisinin konduğu ülke olan Senegal'deki vaka sayısı bugün itibarıyla 26.

Koronavirüse, Güney Afrika'da ilk kez 5 Mart'ta rastlanmıştı.

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