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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 73 bine yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 73 bin 533'e yükseldi.

Gökhan Kavak   | 16.06.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 73 bine yükseldi

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 73 bin 533'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde 1 milyon 146 bin 587 test yapıldı.

Bu testlerden 73 bin 533'ü pozitif çıktı. Kovid-19 vakalarından 39 bin 867'si iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1568 oldu.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Eğitimin yeniden başladığı Western Cape'de 100 öğretmen ve 1800 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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