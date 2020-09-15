Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan can kaybı sayısı 15 bin 499 oldu
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 499'a yükseldi.
Abuja
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 956 artarak 650 bin 749'a ulaştı.
Ülkede son 24 saatte 52 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bin 499'a çıktı.
Bugüne kadar 3 milyon 928 bin 614 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 579 bin 289'u ise iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.