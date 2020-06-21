Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 92 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 92 bin 681'e yükseldi.
Abuja
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 966 kişide Kovid-19 tespit edildi.
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Ülke genelinde bugüne kadar toplam 1 milyon 293 bin 608 test yapıldı. Bu testlerden 92 bin 681'i pozitif çıktı.
Kovid-19 vakalarından 50 bin 326'sı iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1877 oldu.
En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.