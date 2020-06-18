Euro
7.68
Dolar
6.86
BIST 100
112,492.40
Altın
1,723.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 80 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 80 bin 412'ye yükseldi.

Gökhan Kavak   | 18.06.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 80 bini geçti

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 83 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakalarından 44 bin 333'ü iyileşti, hayatını kaybedenlerin sayısı 1674 oldu.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 200 bin 736 test yapıldı.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Eğitimin yeniden başladığı Western Cape'de 100 öğretmen ve 1800 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8,5 milyonu aştı
Çinli sağlık uzmanı Pekin'de Kovid-19 vaka sayısının birkaç güne azalacağını açıkladı
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 kayıpları artmaya devam ediyor
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Salgının artmasının en önemli faktörü olan toplantılar engellenmelidir
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 514'e yükseldi

Benzer haberler

Türkiye'de Kovid-19'dan 156 bin 22 kişi iyileşti

Türkiye'de Kovid-19'dan 156 bin 22 kişi iyileşti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 80 bini geçti

Çinli sağlık uzmanı Pekin'de Kovid-19 vaka sayısının birkaç güne azalacağını açıkladı

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 514'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 514'e yükseldi
İcra katibinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İcra katibinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 288'e çıktı

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 288'e çıktı