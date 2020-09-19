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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 657 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 55 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 657 bin 627'ye yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 19.09.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 657 bini aştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 85 kişi daha yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 857'ye çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 657 bin 627'ye ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 3 bin 590 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 586 bin 844 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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